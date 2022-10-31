Военное снаряжение, зимнюю форму, медикаменты передала для военных в Донецк «Единая Россия». Фото: «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» передала для военных в Донецк гуманитарную помощь из четырех регионов Российской Федерации.

- Из Ставропольского края единороссы отправили защитное снаряжение: несколько десятков бронежилетов, касок, прицелы, термобелье, спальники. Из Москвы для бойцов в Донецк привезли 2,5 тонны груза, в который вошли комплекты зимней формы, термобелья и обуви. От столичных медиков передали 20 тысяч инфузионных систем, необходимых для внутривенных вливаний, - говорится в сообщении пресс-службы партии.

К тому же для мобилизованных из Оренбургской области пришли от местных жителей наборы с теплой одеждой и термобельем, а из Саратовской - для всех участников спецоперации - продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Напомним, что в октябре «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь всем защитникам Донбасса, в том числе добровольческим отрядам, участвующим в спецоперации.

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