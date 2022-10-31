Эдуард Басурин: Силы русской коалиции за сутки уничтожили украинский танк, зенитную установку, шесть бронетранспортеров и пикапов противника

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции продолжают освобождать Донбасс от украинской оккупации. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна буксируемая зенитная установка «2А13», шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два беспилотника противника, - рассказал Эдуард Басурин.

Также замначальника Управления Народной милиции сообщил, что потери украинской армии в живой силе составили до 30 человек.

Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики за минувшие сутки двадцать два раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 92 боеприпаса. За этот период один мирный житель был ранен. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

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