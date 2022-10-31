В Донецке мирная жительница подорвалась на противопехотной мине «Лепесток»

Мины «Лепесток» детонируют при прикосновении к ним. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

В Донецке в Петровском районе ранена мирная жительница: женщина подорвалась на запрещенной противопехотной мине типа «Лепесток». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе сегодня утром на улице Кобзаря возле дома № 63 на запрещенной международными конвенциями противопехотной мине «Лепесток» подорвалась женщина 1951 года рождения, - рассказал Алексей Кулемзин.

Раненую госпитализировали в горбольницу № 24.

Украинские боевики продолжают раскидывать «Лепестки» по территории ДНР при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». На сегодня от «Лепестков» пострадали 82 мирных жителя, один из них - скончался.

Запрещенные мины детонирует при нажатии на них с усилием всего лишь в 5 килограммов.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

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