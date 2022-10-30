Три коллектива Донецкой филармонии выступят в Краснодарском крае

Артисты дадут гала-концерт 4 ноября — в День народного единства. Фото: пресс-служба Донецкой филармонии

Три коллектива Донецкой государственной академической филармонии выступят с концертной программой в Краснодарском крае. Финальный гала-концерт с участием всех коллективов пройдет Краснодарском творческом объединении «Премьера». Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Ансамбль песни и танца «Околица», фолк-бэнд «Русский акцент» и мужской вокальный ансамбль Донецкой государственной академической филармонии совместно с Государственным ансамблем казачьей песни «Криница», Биг Бендом Георгия Гараняна и Государственным кубанским духовым оркестром выступят с концертной программой «Донбасский характер» в 15 городах Краснодарского края, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что МДТ имени М. М. Бровуна также отправится в гастрольный тур по России в рамках концертно-гастрольного плана «Большие гастроли». Актеры донецкой муздрамы поставят рок-оперу «Юнона и Авось» в Тамбове, Липецке, Владимире и других городах.

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