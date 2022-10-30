Хирурги из Якутии провели мастер-класс по операциям на глазах для луганских врачей

Врачи прибыли в ЛНР по приглашению Правительства Республики. Фото: ЛИЦ

Хирурги-офтальмологи из Якутии провели мастер-класс по операциям на глазах для врачей в Луганской республиканской клинической больнице. Они также привезли с собой расходные материалы, чтобы наладить в ЛРКБ процесс проведения сложных хирургически вмешательств. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

— Мы привезли с собой соответствующие расходные материалы, чтобы наладить процесс проведения сложных операционных вмешательств на глазах здесь (в ЛРКБ) на будущее. Здесь врачи подготовленные, они присутствуют в операционной, проходят мастер-класс, обучение, — рассказал главврач Якутской офтальмологической больницы, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Луцкан.

Врач подчеркнул, что ранее в Республике невозможно было проводить некоторые высокотехнологичные операции на глазах, но сейчас, с приходом Российской Федерации, данная проблема решится. Луцкан подчеркнул, что ЛРКБ хирургами из Якутска планируется провести 19 показательных операций на глазных яблоках.

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