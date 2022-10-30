Украинские боевики ранили мирного жителя Кирилловки в ДНР

Украинские боевики продолжают наносить удары по ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Кирилловка, который временно включен в зону ответственности администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики. В результате обстрела один мирный житель получил ранение. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В населенном пункте Кирилловка ранен мужчина 1974 года рождения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские боевики обстреляли ранее освобожденный населенный пункт Степное. В результате украинской агрессии ранение получил один мирный житель. Кроме того, огнем вооруженных формирований было повреждено одно домостроение в Ясиноватой, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Специалисты из Москвы помогают восстанавливать водоснабжение Северодонецка

Восстановление города продолжается (подробнее)