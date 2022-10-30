Российские военные продвинусь вглубь обороны ВФУ под Угледаром

РОссийские военные заняли высоты на угледарском направлении (архивное фото). Фото: ДАН

Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков в районе южных окраин Павловки — крупного села под Угледаром. Им удалось занять господствующие высоты на угледарском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка, — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения России уничтожили противника в районе населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.

Напомним, что союзным войскам за сутки удалось уничтожить порядка 100 украинских боевиков. ВФУ также понесли большие потери в военной и автомобильной технике. Уничтожено несколько бронетранспортеров, танк, 155-мм гаубица и 152-мм самоходная пушка.

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