В ДНР прорабатывают условия создания свободной экономической зоны

Свободная экономическая зона будет способствовать притоку капитала в Республику (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике прорабатывают формат и условия создания свободной экономической зоны (СЭЗ). Это один из важных инструментов развития Республики. Об этом сообщил министр экономического развития ДНР Алексей Половян.

— Одним из важных инструментов по дальнейшему развитию является СЭЗ, которая планируется на территории нашей республики. Сейчас решается, как будут работать наши предприятия, как будут заходить с других регионов, — отметил министр.

Половян подчеркнул, что для этого создана Корпорация развития Донбасса, которая будет управляющей корпорацией. Она будет принимать активное участие в работе с инвесторами.

Напомним, что «Промсвязьбанк» с 1 ноября начнет программу потребительного кредитования в ДНР. Кредиты будут выдаваться заемщикам возрастом от 21 года на момент получения кредита до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин на дату возврата кредита.

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