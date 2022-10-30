Донецкая муздрама покажет рок-оперу «Юнона и Авось» в восьми городах России

Гастроли театра продлятся месяц. Фото: пресс-служба МДТ имени М. М. Бровуна

Донецкий музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна покажет рок-оперу «Юнона и Авось» в восьми городах России в рамках концертно-гастрольного плана «Большие гастроли». Постановку смогут увидеть жители Тамбова, Рязани, Липецка, Владимира и других городов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— Едет более 90 человек, 2 тонны декораций и 120 костюмов. Мы выезжаем двумя автобусами и в общей сложности преодолеем расстояние в более чем 3500 км, — отметила генеральный директор-художественный руководитель муздрамы, заслуженный деятель искусств Наталья Волкова. — Я надеюсь, мы порадуем жителей всех городов, и нас будут хорошо принимать. «Юнона и Авось» – знаковый спектакль для всего коллектива. Он вышел в сложное время. И это самое правильное решение показать его на других сценах.

В пресс-службе подчеркнули, что организатором поездки выступил РОСКОНЦЕРТ. Первыми увидят рок-оперу тамбовчане, затем коллектив посетит Липецк, Рязань, Владимир, Кинешму, Дзержинск, Чебоксары. Завершится тур в столице Российской Федерации – Москве. Всего гастроли продлятся около месяца.

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