Специалисты из Москвы помогают восстанавливать водоснабжение Северодонецка

Специалисты ремонтируют трубопровод сразу на нескольких улицах города. Фото: скриншот из видео ЛИЦ

Специалисты «Мосводоканала» помогают в восстановлении водопроводных сетей Северодонецка в Луганской Народной Республике. Ремонтные работы ведутся сразу на нескольких улицах города. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

— Сейчас происходит замена трубопровода возле многоквартирного дома. Постараемся, чтобы жители дома жили в комфортных условиях. Параллельно ремонтируем трубопровод на улицах Богдана Лещины и Маяковского, — отметили в сообщении.

В сообщении подчеркнули, что в Северодонецке задействованы три бригады по пять человек.

Напомним, что жителям Северодонецка выплатили почти 50 миллионов рублей компенсации за разрушенное в результате военных действий жилье. Социальные выплаты получили почти четыре десятка граждан, лишившихся своего крова из-за боев. Прием документов от пострадавших жителей в администрации города не прекращается. Кроме того, люди обращаются за выплатой компенсации за утраченное в ходе боевых действий имущество первой необходимости.

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