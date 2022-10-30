В медицинском объединении Донецка появился новый маммограф

Аппарат уже начал работать. Фото: Минздрав ДНР

В донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО) начал работу новый маммограф, доставленный в столицу Республики в рамках гумпомощи от Министерства здравоохранения России. С его помощью, в том числе, можно выполнять ренгтенологические исследования молочных желез. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— На аппарате выполняется стандартная маммография, рентгенологическое исследование молочных желез и прицельные снимки выявленной патологии с целью раннего выявления заболеваний молочных желез. Также выполняются сложные контрастные методики исследования молочных желез совместно с хирургами-маммологами: дуктография и пневмокистография, — отметили в Минздраве.

В пресс-службе подчеркнули, что цифровой маммограф российского производства Рентгенпром - РПц- МАММО уже введет в эксплуатацию. Аппарат оснащен рабочей станцией врача, лаборанта, архивом и принтером для распечатки пленочного изображения молочных желез.

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