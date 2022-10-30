Более двух тысяч абонентов остались без электроснабжения в Петровском районе Донецка

Петровский район находится под огнем украинских боевиков. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР.

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего без электроснабжения остались более двух тысяч бытовых абонентов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате боевых действий в 12:00 в Петровском районе обесточено 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения 2 400 абонентов поселка Трудовские, — отметил мэр.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Донецкой Народной Республике 224 боеприпаса. В результате этого ранение получил один мирный житель в ранее освобожденном селе Степное. Обстрелами поврежден один дом в Ясиноватой и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, вооруженные формирования Украины дистанционного заминировали горловский поселок Пантелеймоновка. На улице Островского были обнаружены запрещенные противопехотные мины «Лепесток».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Союзные войска за сутки ликвидировали порядка 100 украинских боевиков

Удалось уничтожить также военную и автомобильную технику (подробнее)