РУсский освободительный марш продолжается Фото: Дмитрий СТЕШИН

Союзные войска ДНР за сутки уничтожили до 40 украинских боевиков, а также 155-мм гаубицу «М777» и 152-мм самоходную пушку «Гиацинт-С». Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-мм гаубица «М777», 152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С», ОДИН танк (Т-72Б3), СЕМЬ единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито ТРИ БпЛА противника, — отметили в ведомстве.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко сообщил, что противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Таким образом, общие потери вооруженных формирований Украины составили порядка 100 боевиков.

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