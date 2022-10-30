В Горловке обнаружены украинские мины «Лепесток»

Такие мины могут быть незаметны в опавшей листве. Фото: СЦКК ДНР

В горловском поселке Пантелеймоновка обнаружены украинские противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— в населенном пункте Пантелеймоновка в результате обстрела по улице Островского разбросаны ПФМ «Лепесток», — отметили в СЦКК.

Напомним, что для активации запрещенной противопехотной мины ПФМ «Лепесток» требуется нажимное усилие всего лишь от 5 кг. Осколков от мины (за исключением детонатора) практически нет. Ущерб наносится непосредственно наступившему. Наибольшую опасность эти мины несут детям, которых может привлечь необычный вид этой запрещенной противопехотной мины, напоминающей игрушку ярко-зеленого или цвета хаки.

Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или передвинуть мину. При обнаружении «Лепестков» звоните в МЧС ДНР по номеру 101.

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