Жители ЛНР массово жалуются на сильный запах газа в домах

В помещениях сильно отдает газом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Луганской Народной Республике сотрудники аварийно-диспетчерской службы в последнее время фиксируют большое количество заявок от жителей, связанных с жалобами на сильную концентрацию запаха газа в их домах. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Луганскгаз».

Там поспешили успокоить людей, заявив, что это явление вызвано увеличением количества одоранта, который вводят на газораспределительных станциях с целью придания природному газу специфического запаха. Эта процедура является сезонной, и она абсолютно безопасна для окружающих.

- Подобная процедура проводится специалистами во время перехода газотранспортной системы на осенне-зимний период и абсолютно безвредна для человека. Примесь, добавляемая в голубое топливо, не несет угрозы для жизни и здоровья абонентов, а служит для определения утечки газа при помощи обоняния, - пояснили на предприятии.

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