ВСУ при помощи кассетных снарядов активно минируют окрестности Сватово в ЛНР

Данные мины представляют большую опасность не только для автомобилей, но и для людей. Фото: t.me/marochkolive

Украинские боевики активно минируют окрестности города Сватово в ЛНР при помощи кассетных реактивных снарядов систем залпового огня типа MARS 2 (немецкий вариант американской M270 MLRS), которые разбрасывают с воздуха. Об этом сообщил в своем телеграм-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он заявил, что жители сразу нескольких местных поселков сообщили о том, что обнаружили большое количество мин на грунтовых дорогах, по которым они передвигаются как пешком, так и на транспорте. Также опасные находки были найдены людьми на приусадебных участках.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, эти боеприпасы очень опасны и приближаться к ним ни в коем случае нельзя.

- Данные мины представляют большую опасность не только для автомобилей, но и для людей, поэтому призываю население при обнаружении похожих предметов не приближаться и не пытаться самостоятельно их разминировать, - предупредил Марочко.

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