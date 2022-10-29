Союзные силы наносят новые удары по укреплениям ВСУ в Донбассе

Оборону противника постепенно «разбирают». Фото: ЛИЦ

Союзные силы наносят новые удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в Донбассе. В результате противник несет все большие потери. Какие конкретно - рассказали в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской Народных Республик.

Так, заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки военнослужащие Республики при поддержке российских войск уничтожили танк, несколько бронемашин и беспилотников украинских военных.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БМ2), четырнадцать единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника, - проинформировал он, добавив, что потери ВСУ составили до 50 боевиков.

Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о результатах спецоперации, достигнутых луганскими бойцами.

- Уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; два беспилотных летательных аппарата; 11 единиц специальной автомобильной техники, - рассказал он о потерях в рядах ВСУ.

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