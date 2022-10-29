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НовостиОбщество29 октября 2022 11:37

В Северодонецке жителям разрушенных домов выплатили 50 миллионов рублей компенсации

Денежную помощь от государства получили 38 граждан, оставшихся без крыши над головой
Ирина ДМИТРИЕВА
Социальные выплаты получили почти четыре десятка граждан, лишившихся своего крова из-за боев. Фото: СЦКК ЛНР

Социальные выплаты получили почти четыре десятка граждан, лишившихся своего крова из-за боев. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшую неделю жителям Северодонецка в ЛНР выплатили почти 50 миллионов рублей компенсации за разрушенное в результате военных действий жилье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Николай Моргунов.

Он уточнил, что социальные выплаты получили почти четыре десятка граждан, лишившихся своего крова из-за боев.

- С 24 по 28 октября выплаты получили 38 человек, оставшиеся без крыши над головой в результате агрессии ВСУ. Общая сумма социальных выплат составила почти 50 миллионов рублей, - уведомил мэр и добавил, что в скором времени компенсацию получат еще девять человек.

По словам Моргунова, прием документов от пострадавших жителей в администрации города не прекращается. Одновременно с этим люди обращаются за выплатой компенсации за утраченное в ходе боевых действий имущество первой необходимости.

- В общей сложности в управлении труда и соцзащиты населения Северодонецка принято более 350 заявлений от местных жителей, - заявил он.

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