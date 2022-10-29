В Северодонецке жителям разрушенных домов выплатили 50 миллионов рублей компенсации

Социальные выплаты получили почти четыре десятка граждан, лишившихся своего крова из-за боев. Фото: СЦКК ЛНР
За прошедшую неделю жителям Северодонецка в ЛНР выплатили почти 50 миллионов рублей компенсации за разрушенное в результате военных действий жилье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Николай Моргунов.
Он уточнил, что социальные выплаты получили почти четыре десятка граждан, лишившихся своего крова из-за боев.
- С 24 по 28 октября выплаты получили 38 человек, оставшиеся без крыши над головой в результате агрессии ВСУ. Общая сумма социальных выплат составила почти 50 миллионов рублей, - уведомил мэр и добавил, что в скором времени компенсацию получат еще девять человек.
По словам Моргунова, прием документов от пострадавших жителей в администрации города не прекращается. Одновременно с этим люди обращаются за выплатой компенсации за утраченное в ходе боевых действий имущество первой необходимости.
- В общей сложности в управлении труда и соцзащиты населения Северодонецка принято более 350 заявлений от местных жителей, - заявил он.
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