В ДНР ищут возможности решения проблемы с очередями на административной границе региона

Полностью убрать контроль на административной границе пока не представляется возможным из соображений безопасности Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике пытаются решить проблему с очередями на административной границе региона. Для этого рассматривают возможность использования инфраструктуры закрытых ранее контрольно-пропускных пунктов со стороны ДНР. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он констатировал, что несмотря на предпринятые меры по улучшению ситуации, очереди на границе все же есть, и предложил свой способ решения вопроса.

- Мы предложили задействовать инфраструктуру нашего контрольного пункта для того, чтобы увеличить количество окошек. Чтобы ускорился паспортный контроль, а также ускорилась проверка автомобилей, чтобы просто больше было проверяющих, и потоки распределялись. С Министерством транспорта РФ мы проводим эту работу, выстраиваем эту логистику, - рассказал врио Главы ДНР.

По словам Дениса Пушилина, полностью убрать контроль на административной границе пока не представляется возможным из соображений безопасности.

- Большое количество выявляется оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые пытаются провести. Это недопустимо. Поэтому по абсолютным понятным причинам ужесточенные, скажем так, меры проверки, - пояснил он.

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