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НовостиОбщество29 октября 2022 8:15

В ДНР ищут возможности решения проблемы с очередями на административной границе региона

Власти выступили с предложением задействовать инфраструктуру ранее закрытых контрольно-пропускных пунктов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Полностью убрать контроль на административной границе пока не представляется возможным из соображений безопасности

Полностью убрать контроль на административной границе пока не представляется возможным из соображений безопасности

Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике пытаются решить проблему с очередями на административной границе региона. Для этого рассматривают возможность использования инфраструктуры закрытых ранее контрольно-пропускных пунктов со стороны ДНР. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он констатировал, что несмотря на предпринятые меры по улучшению ситуации, очереди на границе все же есть, и предложил свой способ решения вопроса.

- Мы предложили задействовать инфраструктуру нашего контрольного пункта для того, чтобы увеличить количество окошек. Чтобы ускорился паспортный контроль, а также ускорилась проверка автомобилей, чтобы просто больше было проверяющих, и потоки распределялись. С Министерством транспорта РФ мы проводим эту работу, выстраиваем эту логистику, - рассказал врио Главы ДНР.

По словам Дениса Пушилина, полностью убрать контроль на административной границе пока не представляется возможным из соображений безопасности.

- Большое количество выявляется оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые пытаются провести. Это недопустимо. Поэтому по абсолютным понятным причинам ужесточенные, скажем так, меры проверки, - пояснил он.

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