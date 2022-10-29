В ДНР рассказали об успешном продвижении союзных сил по всей линии фронта

Освободительная операция продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы продвигаются практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин в ходе вечернего видеообращения в своем телеграм-канале.

- Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед, - рассказал он.

По словам Пушилина, речь пока не идет об освобождении каких-то крупных населенных пунктов, поселков или сел, но важным является само движение войск вперед. Ведь в ходе этого продвижения защитники Донбасса занимают более выгодные позиции.

- Это те же 50-100 метров, освобождение каких-то лесопосадок, занятие нашими подразделениями более лучших позиций, - подчеркнул врио Главы ДНР.

Напомним, что с каждым днем силы союзных войск продвигаются все дальше и освобождают от украинских боевиков метр за метром, поселок за поселком. Наступление проходит сразу по нескольким направлениям. Ранее сообщалось, что они освободили несколько населенных пунктов на подступах к Артемовску. Бои с украинскими боевиками ведутся уже в городской черте.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР пояснили, когда в Республике начнется призыв на военную службу

Этот вопрос регулируется федеральным законом (подробнее)