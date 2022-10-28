«Таких обстрелов не было за всю войну»: ВСУ оставили без света и тепла поселок Бирюзова в Донецке

Без электроэнергии остались 1000 абонентов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Украинские боевики продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. Сегодня днем они снова атаковали поселок Бирюзова в Кировском районе столицы. В результате обстрелов населенный пункт был обесточен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что жители поселка остались без света и тепла.

- В 12:20 в результате боевых действий обесточено 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 1000 абонентов, 1 котельная (поселок Бирюзова), - проинформировал он.

Отметим, что данный населенный пункт попал под прицельный огонь ВСУ и вчера. Тогда, по поступившей информации, пострадали мужчины 1964 и 1988 годов рождения, а также женщина 1961 года рождения. В многоквартирных домах было повреждено остекление окон, кроме того, зафиксировано прямое попадание в еще один многоквартирный дом.

- По словам местных жителей таких обстрелов не было за всю войну, - сообщил Кулемзин.

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