В ДНР открыли отделение Российского военно-исторического общества

Помимо презентации отделения сегодня в Донецке состоялось открытие памятнику Судоплатову Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецкой Народной Республике открылось отделение Российского военно-исторического общества. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков. Он пояснил, что работа организации направлена на сохранение объектов культурно-исторического наследия и ведение поисковых работ.

- Сегодня помимо открытия памятнику Судоплатову было презентовано и открыто у нас отделение Российского военно-исторического общества. Они будут помогать в работе по ремонту действующих памятников, а также в установке новых памятников на территории Республики. Еще вместе будем заниматься поисковыми работами, - рассказал министр.

Напомним, что Российское военно-историческое общество было основано в 2012 году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. В ДНР организация уже содействовала восстановлению знаменитого мемориального комплекса «Саур-Могила».

А сегодня при ее непосредственном участии в Донецке установили бюст Павла Судоплатова - известного советского разведчика, борца с украинским национализмом . В свое время он ликвидировал главных организаторов украинского националистического движения Коновальца и Шухевича.

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