В ДНР пояснили, когда в Республике начнется призыв на военную службу

Призыв граждан Российской Федерации, проживающих в ДНР, будет проводиться с 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенний призыв на военную службу, который стартует в России с 1 ноября 2022 года, новых регионов РФ не коснется. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Он пояснил, как будет осуществляться призыв на военную службу граждан Российской Федерации на территории Республики.

По словам Бидевки, вопрос призыва регулируется федеральным законом «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики».

- Согласно его положениям призыв граждан Российской Федерации, проживающих в ДНР, будет проводиться в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года, - сообщил спикер парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничения, связанные с мобилизационными мероприятиями, в Донецкой Народной Республике больше не действуют. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин, который прокомментировал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о введении военного положения на территории ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушилин: Тектонические изменения, о которых несколько раз упомянул Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», мы в Донбассе прочувствовали в 2014 году

Руководитель Республики воспринимает выступление лидера России как обращение ко всему человечеству (подробнее)