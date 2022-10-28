На площади Правосудия в Донецке открыли памятник борцу с украинским национализмом Павлу Судоплатову

Павел Судоплатов известен тем, что всю жизнь боролся с идеями украинского радикального национализма Фото: Иван ЖИЛЯК

Бюст известного советского разведчика, борца с украинским национализмом Павла Судоплатова был открыт сегодня на площади Правосудия в Донецке.

Место для его расположения выбрали не случайно - памятник установлен рядом со зданиями Генеральной прокуратуры и Верховного суда ДНР. В торжественной церемонии его открытия приняли участие заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, министр культуры Республики Михаил Желтяков, министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, исполнительный директор «Русского центра» Елена Евсеева и другие.

Отметим, что Павел Судоплатов известен тем, что всю жизнь боролся с идеями украинского радикального национализма. В 1938 году он ликвидировал в Роттердаме руководителя Организации украинских националистов (ОУН*) Евгения Коновальца. А в марте 1950 года боевая группа под его руководством окружила дом во Львовской области, где укрывался генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии (УПА*) Роман Шухевич. В перестрелке Шухевич был убит.

* Запрещенная в ДНР и России организация

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