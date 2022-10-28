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НовостиОбщество28 октября 2022 12:34

В ЛНР выездные бригады энергетиков обеспечили новыми автомобилями

Предприятию «Республиканская сетевая компания» передали 23 транспортных средства по линии гуманитарной помощи из России
Ирина ДМИТРИЕВА
Для энергетиков выделили 23 новых автомобиля модели ГАЗ-27527 «Соболь». Фото: Минтопэнерго ЛНР

Для энергетиков выделили 23 новых автомобиля модели ГАЗ-27527 «Соболь». Фото: Минтопэнерго ЛНР

В ЛНР выездным бригадам энергетиков передали новые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Республики.

Там уточнили, что транспортные средства были предоставлены в рамках гуманитарной помощи из России.

- Для оперативно-выездных бригад ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» Правительство Республики выделило 23 новых автомобиля модели ГАЗ-27527 «Соболь». Транспорт прибыл по линии гуманитарной помощи из России от ООО «Магистраль», - рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в доставке техники из Червонопартизанска в Луганск участвовали водители самого предприятия. Новые автомобили распределят по выездным бригадам энергетиков, которые занимаются оперативным обслуживанием электрических сетей и выполняют аварийно-восстановительные работы энергетической системы Республики.

Тем временем в Донецке в результате обстрела вооруженных формирований Украины накануне были обесточены свыше 360 трансформаторных подстанций в трех разных частях города. Более 50 тысяч абонентов остались без света.

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