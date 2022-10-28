В ЛНР выездные бригады энергетиков обеспечили новыми автомобилями

Для энергетиков выделили 23 новых автомобиля модели ГАЗ-27527 «Соболь». Фото: Минтопэнерго ЛНР

В ЛНР выездным бригадам энергетиков передали новые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Республики.

Там уточнили, что транспортные средства были предоставлены в рамках гуманитарной помощи из России.

- Для оперативно-выездных бригад ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» Правительство Республики выделило 23 новых автомобиля модели ГАЗ-27527 «Соболь». Транспорт прибыл по линии гуманитарной помощи из России от ООО «Магистраль», - рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в доставке техники из Червонопартизанска в Луганск участвовали водители самого предприятия. Новые автомобили распределят по выездным бригадам энергетиков, которые занимаются оперативным обслуживанием электрических сетей и выполняют аварийно-восстановительные работы энергетической системы Республики.

Тем временем в Донецке в результате обстрела вооруженных формирований Украины накануне были обесточены свыше 360 трансформаторных подстанций в трех разных частях города. Более 50 тысяч абонентов остались без света.

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