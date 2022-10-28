Украинская армия несет серьезные потери в Донбассе

Бои продолжаются. Фото: УНМ ДНР

Украинская армия по-прежнему несет большие потери в Донбассе. Только за прошедшие сутки она лишилась более ста своих силовиков и части военной техники. Об этом сообщили в армейских корпусах Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка (Т-80БВ, Т-72М1, Т-64БМ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит один БпЛА противника, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также отметил, что потери ВСУ составили до 60 боевиков.

Тем временем в ЛНР сообщили про 80 уничтоженных украинских военных.

- Уничтожено до 80 человек личного состава, три танка, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера, 15 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

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