В Старобельске из-за захламленного подвала чуть не сгорел многоэтажный дом

Возгорание удалось ликвидировать. Фото: МЧС ЛНР

В Старобельске сотрудники МЧС ЛНР эвакуировали из горящей многоэтажки 11 жильцов, среди которых находились дети. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Инцидент произошел 27 октября. На дежурную линию «101» от жителей квартала Ватутина поступило сообщение про задымление в подъезде пятиэтажного дома. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что жильцы самовольно оборудовали в подвале убежище - провели туда освещение, установили окна и утеплили стены, снесли туда вещи. Они-то и тлели в глубине подвала. Возникла угроза того, что пожар перекинется дальше.

Спасатели срочно вывели на улицу жильцов дома с нижних этажей.

- На свежий воздух было эвакуировано 11 человек, в том числе двое маленьких детей, - проинформировали в МЧС.

Возгорание удалось ликвидировать. Огонь успел уничтожить мусор на площади четырех квадратных метров. По предварительной версии, он возник из-за детских шалостей. Накануне жильцы видели, как в подвал заходила компания ребят.

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