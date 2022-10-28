В ДНР под украинскими обстрелами были ранены 13 мирных жителей за сутки

От обстрелов пострадали мирные люди. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки Донецкая Народная Республика поверглась украинским обстрелам 36 раз. За это время ВСУ выпустили в ее направлении 165 боеприпасов из реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Град», артиллерии калибра 155 и 152 мм, танков и минометов. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка (Никитовский и Центрально-городской районы), Шахтерск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский район), - заявили наблюдатели.

От обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 13 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Шахтерске и ранее освобожденном Степном, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что снарядами были повреждены 10 домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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