ВСУ обстреляли город Первомайск в ЛНР из установки HIMARS, погибла женщина

Обстрел произошел ранним утром. Фото: УНМ ЛНР

Ранним утром украинские войска обстреляли город Первомайск в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), - заявили наблюдатели.

Жертвой обстрела стала молодая женщина. У нее остался маленький сын, который только по счастливой случайности в этот момент находился в другом месте.

- Только вернулся с места происшествия. На моих глазах сотрудники Первомайского государственного пожарно-спасательного отряда извлекли из-под завалов тело погибшей девушки 1991 года рождения. Сиротой остался сын, который по счастливой случайности в этот вечер был у бабушки, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Первомайска Сергей Колягин.

По данным мэрии, обстрелом был также полностью разрушен жилой дом.

- Полностью разрушен жилой дом на два хозяина. Информация о повреждениях соседних домов уточняется, - заявил мэр.

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