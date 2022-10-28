ВСУ обстрелом повредили водовод и фильтровальную станцию в Горловке

Украинские войска при обстреле Горловки повредили в городе водовод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Донбасса. Так, в Горловке под их прицельным огнем оказались объекты водоснабжения города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что по оперативным линиям представительства за 27 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов Республики.

- Населенный пункт Горловка: поврежден водовод Ø1000 мм и производственные помещения фильтровальной станции №2, – заявили наблюдатели.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что проработана альтернативная возможность обеспечения Республики водой в полном объеме. Он отметил, что решение вопросов водоснабжения нельзя связывать исключительно с освобождением Славянска и севера Республики, так как у Украины останется возможность перекрыть воду Донбассу в Харьковской области. Он заявил, что вода должна поступать из источника, который полностью подконтролен России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР усилят охрану важных объектов и общественного порядка

А Штаб теробороны обеспечит работу по предупреждению диверсий и терактов (подробнее)