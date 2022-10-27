В ЛНР усилят охрану важных объектов и общественного порядка

Сотрудники полиции усилят охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Фото: МВД ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ «О некоторых вопросах охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период действия военного положения».

- Усилить охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, - отмечено в тексте документа.

Выполнение поставленных задач возложено на территориальные органы МВД и ФСБ (МГБ).

Ранее Пасечник своим указом установил запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах с 21:00 до 06:00 в некоторых городах и районах ЛНР.

Также созданный с 26 октября в Республике Штаб территориальной обороны обеспечит слаженную работу всех служб по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских националистов.

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