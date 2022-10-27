Председатель Правительства ДНР: Автозаправки в Республике работают в штатном режиме, топливо поставляется согласно графикам

Государственные и коммерческие АЗС продолжают свою работу в штатном режиме. Фото: «РТК»

Автомобильные заправки ДНР работают в штатном режиме, несмотря на обстрелы нефтебазы и цистерн с топливом в Шахтерске. Об этом заявил сегодня председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Наблюдаю волнения, связанные с инцидентами на нефтебазе в Шахтерске, где в результате обстрелов пострадали цистерны с топливом. Хочу поделиться оперативной информацией — все заправки, как государственные, так и коммерческие, продолжают свою работу в штатном режиме. Топливо доставляется на АЗС согласно графикам, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Республику завезено 75 вагонов с топливом, а это порядка 5,5 миллиона литров 92-го и 95-го бензина. Дизельное топливо, по словам премьера, также есть в наличии на АЗС.

Напомним, что Шахтерск дважды подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков, использовалась реактивная система залпового огня HIMARS. Под огнем оказались нефтебаза и железнодорожный вокзал, где находились цистерны с топливом. После обстрела на этих объектах произошли пожары. Ликвидация последствий продолжается.

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