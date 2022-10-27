Денис Пушилин навестил военкора Семена Пегова, который перенес операцию после ранения

Денис Пушилин навестил Семена Пегова, который лечится в Республиканском травматологическом центре. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Сегодня, 27 октября, врио Главы ДНР Денис Пушилин навестил военного корреспондента Семена Пегова, который получил ранение при работе на передовой под Донецком. Сейчас пациент лечится в Республиканском травматологическом центре.

- Семен Пегов уже рвется сбежать из больницы несмотря на запреты врачей. Они говорят, что Семену очень повезло, обычно после наступления на мину «Лепесток» последствия гораздо хуже, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Руководитель региона также разместил видео посещения раненого корреспондента.

Пегов получил ранение 23 октября под Донецком на передовой у села Водяное. У военкора был открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы. В тот же день Пегова доставили в РТЦ, где провели операцию. По мнению врачей, для восстановления пациенту нужно будет шесть-восемь недель.

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