Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 17:32

Денис Пушилин навестил военкора Семена Пегова, который перенес операцию после ранения

Врио Главы ДНР отметил, что военкор уже рвется сбежать из больницы несмотря на запреты врачей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Денис Пушилин навестил Семена Пегова, который лечится в Республиканском травматологическом центре. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Денис Пушилин навестил Семена Пегова, который лечится в Республиканском травматологическом центре. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Сегодня, 27 октября, врио Главы ДНР Денис Пушилин навестил военного корреспондента Семена Пегова, который получил ранение при работе на передовой под Донецком. Сейчас пациент лечится в Республиканском травматологическом центре.

- Семен Пегов уже рвется сбежать из больницы несмотря на запреты врачей. Они говорят, что Семену очень повезло, обычно после наступления на мину «Лепесток» последствия гораздо хуже, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Руководитель региона также разместил видео посещения раненого корреспондента.

Пегов получил ранение 23 октября под Донецком на передовой у села Водяное. У военкора был открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы. В тот же день Пегова доставили в РТЦ, где провели операцию. По мнению врачей, для восстановления пациенту нужно будет шесть-восемь недель.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как по новой процедуре получить в ДНР паспорт Российской Федерации

Депутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова разъяснила жителям порядок действий (подробнее)