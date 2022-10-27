Военные эксперты ДНР сообщили, какая бригада ВСУ обстреляла железнодорожную станцию в Шахтерске

Военные эксперты зафиксировали последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР
Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факты обстрелов Шахтерска 26 и 27 октября со стороны ВФУ, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня.
Так, вчера, около 21:30 противник открыл огонь со своих позиций, расположенных в районе города Константиновка, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объектам гражданской инфраструктуры 2 ракеты. Это зона ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВФУ.
В результате обстрела критические повреждения получили административные здания дирекции управления движением станци Постниково, здание ЖД вокзала, электроцентрализации и котельной. На железнодорожном полотне уничтожено несколько ж/д цистерн с ГСМ. Также повреждено остекление многоквартирного жилого дома. К счастью, жертв удалось избежать.
Сегодня, в 12:52, противник снова атаковал Шахтерск РСЗО HIMARS, выпустив 3 ракеты по нефтебазе и железнодорожной станции, из-за чего возникло горение емкостей с топливом и ж/д цистерн с бензином.
В результате обстрела пострадали 5 гражданских лиц - мужчины 1982, 1978, 1990, 1961 и 1982 г.р.
Также серьезно повреждена инфраструктура нефтебазы и ЖД станции.
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