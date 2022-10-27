В Донецке из-за обстрела ВСУ более 50 тысяч абонентов остались без электроснабжения

Ремонтные бригады ликвидируют порывы линий электропередач. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 27 октября, свыше 360 трансформаторных подстанций обесточены в трех разных районах Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 15:54 в результате очередного обстрела ВФУ повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке. Без напряжения 362 трансформаторные подстанции, — отметили в Минугля.

Там добавили, что без электроснабжения остались 53 250 бытовых абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах Донецка.

Напомним, что украинские боевики постоянно наносят удары по инфраструктуре ДНР. Ночью и днем ВСУ дважды обстреляли железнодорожную станцию в Шахтерске ракетами РСЗО HIMARS. В результате возникли масштабные пожары из-за возгорания более десяти цистерн с бензином, а также топливохранилища.

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