В Донецке установили новый аппарат МРТ

Новый аппарат МРТ. Фото: Скриншот видео ТГ Пушилин

В Донецком клиническом территориальном медицинском объединении (ДоКТМО) установили новый аппарат МРТ (магнитно-резонансной томографии). Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который посетил медучреждение.

- В ДоКТМО установили новый аппарат МРТ. Кто сталкивался, знает, как это важно – не ждать своей очереди, а оперативно определить диагноз, особенно на ранних стадиях заболеваний, - написал Пушилин.

Он отметил, что власти ДНР сейчас уделяют особое внимание здравоохранению. Республике обязательно нужно достигнуть уровня медицины, сопоставимого с соседними российскими регионами. И очень важную роль в этом играет оснащенность современным оборудованием.

Известно, что уже завершены пуско-наладочные работы нового аппарата. Его использование позволит выявлять на ранней стадии онкологические заболевания и не только.

- Полуторатесловый МРТ позволит улучшить диагностическую базу в целом в Республике. Весь комплекс исследований можно будет делать на этом аппарате, – отметил министр здравоохранения Дмитрий Гарцев.

По информации главы Минздрава, пропускная способность нового аппарата составляет 15–20 пациентов в день в зависимости от локализации исследования.

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