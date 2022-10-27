В Мариуполе открылось отделение организации «Молодая Гвардия Единой России»

Торжественное открытие местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Фото: ТГ/МГЭР
Общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) открыла отделение в Мариуполе. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Константин Иващенко.
- Состоялось торжественное открытие местного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». В Мариуполе МГЕР возглавил Никита Аверкин, — написал Иващенко в своем телеграм-канале.
Он отметил усилия молодогвардейцев в оказании помощи мариупольцам с первых дней освобождения города. Активисты МГЕР помогают в больницах, доставляют гуманитарную помощь, участвуют в выдаче продуктов питания и лекарств, разбирают завалы.
- Сегодня для мариупольской молодежи нет ничего невозможного. И я полностью разделяю оптимизм депутата Государственной Думы России Дмитрия Саблина, который уверен, что мариупольское отделение МГЕР со временем может стать одним из лучших в стране, — заключил Иващенко.
Напомним, что первое представительство организации в Республике открылось 7 мая в Донецке.
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