Украинские боевики ударили по Шахтерску ракетами HIMARS, опять горят цистерны с бензином

Над Шахтерской снова дым об пожара. Фото: Скриншот видео ТГ/АГС Сводки

Сегодня, 27 октября, днем украинские боевики снова нанесли удар по железнодорожной станции в Шахтерске. По предварительным данным опять горят цистерны с бензином.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в 12:52 вооруженные формирования Украины с позиций в районе Константиновки выпустили 3 ракеты из американской РСЗО HIMARS.

Подробности последствий обстрела уточняются.

Напомним, что вечером 26 октября украинские боевики нанесли удар ракетами по эшелону с бензином на территории железнодорожной станции Шахтерска. Загорелись 12 цистерн с топливом и кровля железнодорожной станции. Благодаря слаженным действиям пожарных от огненной ловушки удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны.

В Правительстве ДНР пообещали сделать все возможное, чтобы после пожара в Шахтерске у потребителей не возникли проблемы топлива.

В сентябре в ДНР уже был дефицит с топливом после того, как ВСУ нарушили работу 4 топливохранилищ.

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