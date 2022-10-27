В Донецке от обстрела ВСУ получили ранения пять мирных жителей

Снаряды в поселке Бирюзова взрывались и возле храма. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины сегодня обстреляли Кировский район Донецка, ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка Бирюзова Кировского района ранены пять мирных жителей. Зафиксировано прямое попадание в еще один многоквартирный дом, — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что из-за обстрела района повреждено остекление трех многоквартирных домов.

Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики обстреливают ДНР с половины пятого утра. В столице в зоне поражения также оказались также Куйбышевский и Петровский районы.

Напомним, что вчера ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ДНР. Получил ранение один житель Донецка.

А ночью под обстрел попал эшелон с бензином в Шахтерске. Пожар охватил 12 цистерн с топливом.

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