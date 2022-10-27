Луганская больница получила диагностическое оборудование, которое крайне необходимо детям

Волонтеры привезли диагностическое оборудование, которое крайне необходимо детям. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и благотворительный фонд «Помощь детям Донбасса» привезли диагностическое оборудование в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу (ЛРДКБ). Больница получила современные ультразвуковой аппарат, прикроватные мониторы для реаниматолога и анестезиолога, специализированные весы и систему обогрева для новорожденных.

- Мы благодарим наш любимый Общероссийский народный фронт за помощь нашим лечебным учреждениям. Мы получили замечательное оборудование, которое будет помогать нам диагностировать заболевания у наших деток, - поблагодарила общественников заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.

Она напомнила, что в ЛРДКБ проходят лечение дети со всех регионов Республики, в том числе пострадавшие в результате военных действий.

- ЛРДКБ получила диагностическое оборудование, которое крайне необходимо детям. Это оборудование необходимо для плановой и ургентной помощи, то есть мы его будем использовать круглосуточно, - сказала замглавного врача больницы Евгения Стрельбицкая.

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