Под обстрелами ВСУ за сутки оказались десять городов и поселков ДНР

Украинские боевики бьют из артиллерии по жилым районам ДНР Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 30 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 161 снаряд и мину.

На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 152 мм, минометы.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы) Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка.

Повреждены 4 домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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