Пожарные спасли 42 железнодорожные цистерны с топливом Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР делают все возможное, чтобы после пожара в Шахтерске не возникло дефицита топлива. Об этом сегодня в своем телеграм-канале заявил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- В Шахтерске из-за попадания снаряда пострадали цистерны с топливом. Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива. Сделаем все, чтобы наладить ситуацию, - написал Хоценко.

Напомним, что 26 октября украинские боевики нанесли удар ракетами по эшелону с бензином на территории железнодорожной станции Шахтерска. Загорелись 12 цистерн с топливом и кровля железнодорожной станции. Благодаря слаженным действиям пожарных от огненной ловушки удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны.

В сентябре в ДНР уже возникал дефицит с топливом после того, как ВСУ нарушили работу 4 топливохранилищ.

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