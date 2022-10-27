В Шахтерске ликвидировали пожар на железнодорожной станции, возникший после обстрела ВСУ

Пожарные спасли 42 железнодорожные цистерны с топливом Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 27 октября, ночью подразделения МЧС ДНР ликвидировали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- В 02.19 пожар ликвидирован. Благодаря слаженным действиям пожарных от огненной ловушки удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники МЧС предотвратили не только распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, но и угрозу взрыва. На месте пожара от МЧС было сосредоточено 25 единиц техники и 101 человек личного состава. Также был направлен пожарный поезд из Иловайска.

На данный момент известно, что украинские боевики нанесли удар ракетами по железнодорожной станции в Шахтерске. В результате попадания боеприпасов загорелись 12 цистерн с топливом и кровля железнодорожной станции.

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