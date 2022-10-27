В Шахтерске из-за попадания снаряда загорелись 12 цистерн с топливом. Фото: МЧС ДНР

Вооруженные формирования Украины обстреляли Шахтерск. Там на территории железнодорожной станции из-за попадания снаряда загорелись двенадцать цистерн с топливом. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- По прибытии было установлено, что в результате попадания ВОП происходит горение двенадцать цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

На данный момент пожар ликвидируют десять пожарных автоцистерн. К месту ЧП направили пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска. Дополнительно следует спецтехника.

По данным Штаба территориальной обороны, в Шахтерске загорелись горюче-смазочные материалы. Информация о пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, сейчас пламя над цистернами поднимается на несколько десятков метров. Его видно изо всех районов города.

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