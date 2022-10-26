В ДНР большинство шахт работает без модернизации более 30 лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Основные производственные фонды шахт Донецкой Народной Республики изношены на 85 процентов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на министра угля и энергетики Республики Андрея Чертковова.

- Более 70 процентов всех государственных шахт работают без реконструкции и модернизации свыше 30 лет, изношенность же основных фондов угледобывающих предприятий составляет 85 процентов, - рассказал Андрей Чертков.

Он добавил, что в совокупности со сложными горно-геологическими условиями все это снижает уровень добычи и качество добываемого угля. Одной из основных причин отсутствия перемен в последние годы стала несвоевременная и неполная оплата за отгруженную продукцию. Вследствие этого у предприятий зачастую не хватало оборотных средств для ремонта, технического переоснащения. Инвестиции в углепром помогут решить застарелые проблемы.

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