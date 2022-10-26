В восстановлении энергоснабжения ДНР участвуют более 470 энергетиков со всей России. Фото: Министерство угля и энергетики

В восстановлении объектов энергосистемы ДНР принимают 471 специалист из других регионов России. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

- Сейчас на восстановлении энергоснабжения в ДНР трудятся 471 специалист, которые приехали в Донбасс из других регионов России, - рассказал министр угля и энергетики Андрей Чертков.

Он добавил, что коллектив энергопредприятий Республики насчитывает более 12,5 тысяч специалистов. Большая часть так или иначе также участвует в восстановлении региона.

Многие объекты, на которых трудятся российские энергетики, расположены в освобожденных районах, в том числе в Мариуполе. Недавно также сообщалось, что они участвуют в восстановлении электроснабжения Светлодарска и близлежащего поселка Мироновский.

Ранее сообщалось, что шахты ДНР (государственные и частные) в следующем году собираются добыть в общей сложности 7 миллионов тонн. В среднесрочной перспективе на подведомственных Министерству угля шахтах планируется увеличить добычу до 6,5 миллионов тонн в год.

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