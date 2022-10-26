В Мариуполе начали строительство еще двух многоэтажек

Строительство новых домов в Мариуполе
В Мариуполе московские строители приступили к возведению двух Г-образных пятиэтажек по улице Куприна. Их сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал следующего года. Об этом сегодня сообщил глава Мариуполя Константин Иващенко.
Фундамент новостроек москвичи заложили в сентябре. А сейчас собирают арматуру под опалубки для стен. Там в две смены трудится более семидесяти рабочих.
- Эти монолитные жилые дома отличаются повышенной комфортностью. В них будет навесной вентилируемый фасад, а все квартиры - достаточно просторные. Так, площадь однокомнатных квартир составляет чуть менее 40 метров квадратных, двухкомнатных – до 60 метров квадратных и трехкомнатных – до 80 метров квадратных. Общее количество квартир в двух пятиэтажках – 181, все они будут оборудованы металлопластиковыми окнами, - рассказал мэр Мариуполя.
Также вокруг новостроек появится благоустроенная территория со спортплощадками и парковками.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В Донбассе восстановят турмаршрут «Молодогвардейский»: чем он интересен
Всесоюзный туристский маршрут был рассчитан на 20 дней и пять этапов (подробнее)