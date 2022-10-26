В Мариуполе начали строительство еще двух многоэтажек

Строительство новых домов в Мариуполе

В Мариуполе московские строители приступили к возведению двух Г-образных пятиэтажек по улице Куприна. Их сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал следующего года. Об этом сегодня сообщил глава Мариуполя Константин Иващенко.

Фундамент новостроек москвичи заложили в сентябре. А сейчас собирают арматуру под опалубки для стен. Там в две смены трудится более семидесяти рабочих.

- Эти монолитные жилые дома отличаются повышенной комфортностью. В них будет навесной вентилируемый фасад, а все квартиры - достаточно просторные. Так, площадь однокомнатных квартир составляет чуть менее 40 метров квадратных, двухкомнатных – до 60 метров квадратных и трехкомнатных – до 80 метров квадратных. Общее количество квартир в двух пятиэтажках – 181, все они будут оборудованы металлопластиковыми окнами, - рассказал мэр Мариуполя.

Также вокруг новостроек появится благоустроенная территория со спортплощадками и парковками.

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