Московская область активно восстанавливает в ДНР дороги и мосты

Объекты не видели ремонта около 50 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская область восстанавливает в Новоазовском районе автомобильные дороги, протяженность которых составляет 60 километров. Дорожники наносят разметку, устанавливают знаки, обустраивают тротуары. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Также в рамках шефской помощи мостовики из Московской области проводят ремонт мостов, на двух из которых движение планируется открыть уже в этом году, - рассказал он

По словам Хоценко, все эти объекты не видели ремонта около 50 лет. Премьер-министр выразил искреннюю благодарность Правительству Российской Федерации и руководству регионов России, которые оказывают помощь жителям Донбасса!

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