Министр угля и энергетики ДНР спрогнозировал уровень добычи угля в Республике в следующем году

В 2023 году госшахты выдадут на-гора 3,5 миллиона тонн Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

7 миллионов тонн угля – такой объем угледобычи в Донецкой Народной Республике ожидается в следующем году. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил министр угля и энергетики Республики Андрей Чертков.

- Добыча угля на угледобывающих предприятиях, входящих в сферу управления Минуглеэнерго ДНР, в 2023 году планируется в размере 3,5 миллионов тонн, с учетом частных шахт и артелей - порядка 7 миллионов тонн, - рассказал Андрей Чертков.

По его словам, в среднесрочной перспективе на подведомственных Министерству угля шахтах планируется увеличить добычу до 6,5 миллионов тонн в год. Также предусмотрена ликвидация убыточных угледобывающих предприятий, модернизация наиболее перспективных - восстановление донецких шахт имени Скочинского и Засядько, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

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