Министр угля и энергетики ДНР рассказал, что в Республике рассматривают возможность приватизации шахт

В ДНР 14 государственных шахт, 60 частных и 133 артели Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Власти Донецкой Народной Республики рассматривают возможность передачи шахт в частную собственность, сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на министра угля и энергетики Республики Андрея Черткова.

- Уже есть предложения от коммерческих структур Российской Федерации по шести государственным шахтам, а также по двум шахтам, находящимся на временно оккупированной территории Республики. Ожидаются предложения по приватизации или аренде еще как минимум двух предприятий, - ответил Андрей Чертков на вопрос о том, рассматривается ли возможность приватизации угледобывающих предприятий края.

По его словам, на протяжении последних трех месяцев Республику посетили делегации предпринимателей из Кемерово и Москвы, они выразили заинтересованность в сотрудничестве по ряду объектов.

На сегодня в ДНР насчитывается 14 государственных шахт, 60 частных, а также 133 малых угледобывающих предприятия - артели.

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